Морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии из-за расследования
Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии как подозреваемым
Хельсинки, 1 января, 2025, 00:55 — ИА Регнум. Семь моряков с танкера Eagle S, которых задержала финская полиция по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, оказались фигурантами уголовного дела и, соответственно, расследования. Морякам запретили покидать страну. Об этом написало агентство France Presse (AFP) со ссылкой на правоохранителей.
Всего на борту танкера находилось более 20 человек — граждан Индии и Грузии.
«Семь членов экипажа, которые проходят по уголовному делу в качестве подозреваемых, получили запрет на выезд», — пояснили в полиции.
Представитель нацбюро расследований Финляндии Элина Катаямаки прокомментировала эту информацию, отметив, что запрет на выезд — мера, направленная на обеспечение контакта с подозреваемыми и предотвращение возможных нарушений в ходе расследования.
Она также подчеркнула, что число подозреваемых может измениться по мере продолжения расследования.
Как сообщало ИА Регнум, полиция Финляндии заявила, что обнаружила следы от якоря протяжённостью в десятки километров рядом с повреждённым электрокабелем EstLink 2.
Ведомство работает над установлением того, каким образом повредился кабель. Помимо обследования дна, следственные действия пройдут на борту танкера и будут включать допрос экипажа.
25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока. 27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве кабелей.