Хельсинки, 1 января, 2025, 00:55 — ИА Регнум. Семь моряков с танкера Eagle S, которых задержала финская полиция по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, оказались фигурантами уголовного дела и, соответственно, расследования. Морякам запретили покидать страну. Об этом написало агентство France Presse (AFP) со ссылкой на правоохранителей.

Иван Шилов ИА Регнум Финляндия, тюрьма

Всего на борту танкера находилось более 20 человек — граждан Индии и Грузии.

«Семь членов экипажа, которые проходят по уголовному делу в качестве подозреваемых, получили запрет на выезд», — пояснили в полиции.

Представитель нацбюро расследований Финляндии Элина Катаямаки прокомментировала эту информацию, отметив, что запрет на выезд — мера, направленная на обеспечение контакта с подозреваемыми и предотвращение возможных нарушений в ходе расследования.

Она также подчеркнула, что число подозреваемых может измениться по мере продолжения расследования.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Финляндии заявила, что обнаружила следы от якоря протяжённостью в десятки километров рядом с повреждённым электрокабелем EstLink 2.

Ведомство работает над установлением того, каким образом повредился кабель. Помимо обследования дна, следственные действия пройдут на борту танкера и будут включать допрос экипажа.

25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока. 27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве кабелей.