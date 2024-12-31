Санкт-Петербург, 1 января, 2025, 00:03 — ИА Регнум. Практически за полчаса до наступления Нового года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге был обнаружен бесхозный пакет. Силовики оцепили территорию. О происшествии сообщил Северо-Западный округ Росгвардии.

Северо-Западный округ Росгвардии Бойцы Росгвардии

Место с бесхозным пакетом на Дворцовой площади оцеплено сотрудниками ОМОН «Бастион» Росгвардии.

«Ожидается прибытие кинолога с минно-разыскной собакой», — добавили в ведомстве.

Людей отвели на безопасное расстояние.

Как сообщало ИА Регнум, силовики возбудили уголовное дело после обнаружения в промзоне Санкт-Петербурга свёртка со взрывчаткой.

На территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге нашли пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой. Его обнаружили на складе вечером 9 февраля.

Нашедшие свёрток обратились в полицию. Прибывшие на место ЧП силовики оцепили территорию. Экспертиза определила, что найденное самодельное взрывное устройство содержало 1,7 кг бризантного взрывчатого вещества.