Вашингтон, 31 декабря, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его чиновники должны быть привлечены к ответственности за процветающую коррупцию и растрату американской военной помощи. Такое мнение высказал колумнист газеты Hill, бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в своей статье.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Трамп

«Позор Америки заключается в том, что США безрассудно расширили НАТО до границ России, а затем, после того как Россия дала отпор, способствовали и финансировали цинично недобросовестный менеджмент правительства Зеленского, что войдёт в историю как один из величайших примеров растраты и воровства западной помощи», — считает Дюрсо.

По мнению эксперта, масштаб коррупции и неэффективного управления может быть раскрыт только в ходе независимых расследований после окончания конфликта на Украине.

Колумнист подчеркнул, что киевские власти используют войну, чтобы подавить репортажи СМИ, которые критикуют то, как Украина тратит деньги американских налогоплательщиков.

«Тем не менее многие украинские журналисты и офицеры разоблачили скандалы с завышенными ценами, некачественным оборудованием и хищениями на высших уровнях администрации Зеленского. Они рисковали быть названными российскими диверсантами или отправленными на верную смерть на передовой за сообщение правды», — добавил Джеймс Дюрсо.

Он напомнил, что президент США Джо Байден 30 декабря объявил о выделении очередного пакета помощи.

Как сообщало ИА Регнум, команда избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, осознаёт огромные масштабы коррупции и отмывания денег на Украине, заявила 28 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её информации, на Украине возникла коррупционная связка между действующим президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером Байденом и Владимиром Зеленским и его предшественниками.