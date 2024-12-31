Астана, 31 декабря, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Казахстан не будет продлевать введённые ранее ограничения на ввоз пшеницы из России и с 1 января возобновит импорт. Об этом сообщил портал Eldala. kz со ссылкой на данные минсельхоза республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

Ограничения были введены с 21 августа до конца 2024 года.

Ввоз российской пшеницы при этом будет осуществляться под строгим контролем ситуации на внутреннем рынке. При необходимости будут вводиться регулирующие меры, отметили в минсельхозе Казахстана. На возобновление ограничений могут оказать влияние запасы зерна, уровень спроса и предложения на рынке, необходимость защиты интересов отечественных производителей и борьба с серым импортом.

Как сообщало ИА Регнум, запрет на импорт в Казахстан пшеницы из России и других стран Евразийского экономического союза продиктован необходимостью стабилизировать цены на внутреннем рынке. Об этом 23 октября заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

Президент России Владимир Путин в сентябре сообщил, что прогнозируемый сбор зерна в стране в текущем году составляет 132 млн тонн против 148 млн тонн годом ранее. Предполагаемое внутреннее потребление составит до 90 млн тонн.

По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, страна в этом году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна.