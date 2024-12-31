Тель-Авив, Израиль, 31 декабря, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала 31 декабря поздравление с Новым годом на русском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«С Новым годом!» — написали в соцсети Х.

Второй текст — уже на иврите, слова поздравления переводятся: «С Новым гражданским годом!».

При этом в Израиле традиция встречать Новый год 1 января начала приживаться только в 80-х годах, когда в страну хлынуло большое количество иммигрантов из стран бывшего СССР.

Официально Новый год евреи отмечают осенью.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин поздравил всех бойцов спецоперации с наступающим Новым годом. Также глава государства заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировок ВС РФ о ходе проведения спецоперации.

Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением, в котором поздравил жителей России с Новым годом.