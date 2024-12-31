Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2024, 22:19 — ИА Регнум. В связи с новым решением суда трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни. Об этом написала газета New York Post.

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По информации издания, военный апелляционный суд 30 декабря отменил указ министра обороны США Ллойда Остина, который в августе отменил досудебную сделку между обвинением и тремя террористами — Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави — о признании вины в обмен на замену смертной казни на пожизненное заключение.

Дело о сговоре с угонщиками самолётов находится на стадии досудебного разбирательства с 2012 года.

«Остин не смог добиться отмены удручающих соглашений, которые могут избавить террористов от смертной казни… Это решение даёт возможность Мухаммаду, организатору терактов, и его сообщникам признать вину на слушании на следующей неделе», — сообщила газета.

Отмечается, что у главы Пентагона будет возможность оспорить это решение суда.

Обвиняемые подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Как сообщало ИА Регнум, две башни Всемирного торгового центра обрушились после того, как террористы направили в них два захваченных пассажирских самолёта. В результате погибли свыше 2,6 тыс. человек.

Появилось ранее неизвестное видео разрушения башен Всемирного торгового центра 11 сентября. Кадры опубликовал японский фотограф Кей Сугимото.

В сентябре 2023 года были опознаны ещё две жертвы террористических атак. Общее количество идентифицированных жертв терактов — 1649 человек. Ещё 1104 погибших остаются неопознанными. Имена идентифицированных жертв, мужчины и женщины, сохранены в тайне по просьбе их родных. Погибшие опознаны благодаря ДНК-анализу их останков.