Москва, 31 декабря, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 декабря заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих ВС РФ о ходе проведения спецоперации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции», — передаёт слова Пескова ТАСС.

Ранее ИА Регнум передавало, что глава государства выступил с традиционным новогодним обращением, в котором поздравил жителей России с Новым годом.

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