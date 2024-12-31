Москва, 31 декабря, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поздравил всех бойцов спецоперации с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Администрация Президента России

Также Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировок ВС РФ о ходе проведения спецоперации.

«Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», — сообщил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в своём новогоднем обращении к согражданам Путин заявил, что России ещё многое предстоит решить, но страна может по праву гордиться тем, что уже сделано.

Глава государства в ходе новогоднего обращения назвал бойцов, участвующих в проведении СВО, подлинными героями России. Мысли миллионов граждан страны сейчас вместе с бойцами, сказал Путин.

Президент напомнил, что в честь бойцов СВО и во славу 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 2025 год объявлен в России Годом Защитника Отечества. Граждане России, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, верны заветам и традициям ветеранов, подчеркнул президент.