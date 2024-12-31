Москва, 31 декабря, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Израильский сервис MyHeritage, который позволяет создавать семейные веб-сайты, составлять генеалогическое древо и находить своих предков, объявил о прекращении поддержки аккаунтов российских пользователей.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Страницы российских пользователей будут удалены 1 февраля, передаёт «Коммерсантъ».

Сообщение о прекращении работы в России получили пользователи сервиса, сказано в сообщении. Компания объяснила решение об уходе «правилами, которые действуют на территории России».

Как передавало ИА Регнум, в 2018 году хакеры украли личные данные более 92 млн пользователей сервиса MyHeritage. Специалисты по компьютерной безопасности обнаружили на стороннем сервере файл, который содержал электронные адреса и пароли пользователей соцсети. Представители компании не располагают информацией, что похищенные персональные данные пользователей были использованы, отмечали представители MyHeritage.

В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме представили родословное древо президента России Владимира Путина. На изображении были отражены 12 поколений семьи главы государства. Фамильное древо президента начинается с 1600 года из Тверской области. Предки Владимира Путина указанного периода были крестьянами.