Вашингтон, 31 декабря, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Киеву в 2025 году придётся подписать мирный договор с Москвой и отказаться от потерянных территорий, сказано в опубликованной 31 декабря статье газеты Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«[Глава киевского режима] Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает», — сказано в публикации.

Авторы материала уточнили, что на подобные условия глава киевского режима пойдёт в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке Вашингтона. При этом вступление Украины в НАТО будет заморожено, сказано в статье.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря авторы испанской газеты El Pais написали, что избранный президент США Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление Зеленского об отказе от планов Украины вступить в НАТО.

Глава государства напоминал, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Президент также заявлял, что Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел.