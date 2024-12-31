Киев, 31 декабря, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, сообщила пресс-служба Зеленского.

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Ранее этот пост занимал Сергей Попко.

Ткаченко ранее 31 декабря был освобождён от должности заместителя министра развития общин и территорий Украины. Этот пост он занимал с сентября 2025 года. Также Ткаченко входит в наблюдательный совета «Укрпочты». Кроме того, ранее он занимал должность директора Департамента территориального контроля Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 декабря сообщалось, что Зеленский уволил Романа Машовца (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) с поста заместителя руководителя своего офиса. Этот пост Машовец занимал с апреля 2020 года. Ранее он служил в украинских силовых спецведомствах. В России Машовец объявлен в розыск по уголовной статье.

Также в декабре глава киевского режима провёл ряд перестановок в украинском дипломатическом корпусе. В частности, он освободил от должности посла Киева в Германии Алексея Макеева. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, называвший канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», был назначен представителем киевского режима в ООН.