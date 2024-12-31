* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Киев, 31 декабря, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Российские FPV-дроны с управлением по волоконно-оптическому кабелю стали «огромной проблемой» для ВСУ. Об этом заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

ИА Регнум

«Это огромная сейчас для нас проблема», — сказал глава структуры, слова которого приводит «РБК-Украина».

Буданов уточнил, что российские военные в 2024 году перешли на массовое применение указанных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Начальник ГУР также пояснил, что такие дроны невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, видео, которое передаётся по волоконно-оптическому кабелю с камеры БПЛА, заметно лучше по качеству, чем то, что можно получить с других FPV-беспилотников, отметил Буданов. Помимо этого, съемка на оптоволокне обычно не почти прерывается, пока дрон не достигнет цели, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября группа российского спецназа уничтожила колонну бронетехники ВСУ недалеко от города Суджи в Курской области, применив оптоволоконные беспилотники «Князь Вандал Новгородский». После попадания дрона-камикадзе произошла вторичная детонация снарядов.

В начале декабря в Сети появились видеоролики, на которых показано, как дроны «Князь Вандал Новгородский» подбили в Курской области несколько американских боевых машин Bradley, которые используются украинскими формированиями.