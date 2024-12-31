Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Власти Украины не доказали необходимость и соразмерность действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ), сказано в опубликованном во вторник, 31 декабря, докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.

Национальная полиция Украины

Закон, позволяющий запретить УПЦ, вступил в действие в сентябре 2024 года.

«Роспуск религиозной организации является серьёзным ограничением, которое влияет на способность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности сообщества в целом, что требует очень серьёзных обоснований. Украина не продемонстрировала необходимость и соразмерность этой меры», — сказано в заявлении УВКПЧ.

Термины, использованные в законе, слишком расплывчаты, что может повлечь ответственность целых общин за действия конкретных людей, отметили в ООН. Слишком обтекаемая формулировка может поставить под угрозу право на свободу выражения мнений, сказано также в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что поддерживающие запрет деятельности канонической Украинской православной церкви являются сатанистами. Президент Владимир Путин в свою очередь отмечал, что гонения на православную церковь на Украине можно сравнить с расстрелом на глазах у всех, которого мир не хочет замечать.

В уничтожении УПЦ заинтересована глобалистская машина, стремящаяся оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией, и видящая в православии препятствие для продвижения новых западных «ценностей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА РегнумВладислав Совин. Спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России, указал эксперт.