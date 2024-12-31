Минск, 31 декабря, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и других зарубежных лидеров с новогодними праздниками. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Администрация Президента России

«Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству РФ, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций», — указано в сообщении.

Помимо лидеров СНГ поздравления от Лукашенко получили также председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр этой страны Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и многие другие.

Белорусский лидер поздравил также руководство международных и региональных организаций, среди которых ООН, ШОС, ОДКБ, МАГАТЭ и т.д.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря Путин также поздравил лидеров дружественных стран, в том числе и всех вышеназванных политиков.

21 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством.