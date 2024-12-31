Баку, 31 декабря, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики ввела санкции в отношении бывшего главного тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марианы Василевой, и. о. главного тренера команды Сияны Василевой, а также Федерации гимнастики Азербайджана, сообщила во вторник, 31 декабря, пресс-служба фонда.

Global Look Press/Luca Agati/IPA Sport

В 2023 году фонд предъявил обвинения в физическом и психологическом насилии со стороны тренеров команды Азербайджана в отношении гимнасток. Представители комиссии заявили, что федерация гимнастики Азербайджана несёт ответственность за нарушения, допущенные тренерами.

Мариана Василева на восемь лет отстранена от мероприятий, проходящих под эгидой Международной федерации гимнастики. Кроме того, ей пожизненно запретили занимать должность главного тренера в любой федерации. Сияна Василева отстранена от мероприятий федерации на 18 месяцев, а ещё один тренер азербайджанской команды Евгения Валиева — на год.

Кроме того, азербайджанская федерация отстранена от участия в мероприятиях федерации на шесть месяцев.

Как передавало ИА Регнум, в марте Международная федерация гимнастики отстранила главного тренера сборной России Ирину Винер от участия в любом качестве в международных соревнованиях на два года. Федерация сочла оскорбительными и нарушающими правила заявления Винер для СМИ, сделанные после присуждения сборной России поражения на Олимпийских играх в Токио —2020.

В июле Винер заявила, что следующим президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики может стать десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. Винер предположила, что Капранова будет успешно выполнять работу главы федерации.