Париж, 31 декабря, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Доступ к Telegram-каналам некоторых российских средств массовой информации (СМИ) был ограничен в странах ЕС в соответствии с законами о санкциях DSA (Digital Services Act). Об этом сообщил 31 декабря сооснователь указанного мессенджера Павел Дуров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее появилась информация, что в государствах Евросоюза начали блокировать Telegram-каналы «Известий», RT, «РИА Новости», «Российской газеты», Первого канала, «России 1» и НТВ.

Дуров отметил, что западные медиаканалы в этом мессенджере остаются в свободном доступе для пользователей в России. Он задался вопросом по поводу такой ситуации.

«Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря «Известия» проинформировали, что Telegram-канал этого СМИ заблокировали в нескольких европейских странах. Контент стал недоступен в Испании, Германии, Швеции и Бельгии. При попытке посмотреть материалы канала появляется надпись о том, что он якобы нарушал местное законодательство.

29 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право дать симметричный ответ странам коллективного Запада, которые продолжают планомерную зачистку информационного пространства от российских СМИ. Она подчеркнула, что западные государства лишают собственных граждан возможности самостоятельно сформировать представление о происходящих в мире событиях и подменяют объективную картину мира симуляцией реальности.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что свобода слова отсутствует на Западе. По его словам, это доказали события последних лет.