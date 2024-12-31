Оренбург, 31 декабря, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло ДТП с участием легковой машины и эвакуатора, погибли четыре человека, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Александр Ситников.

МЧС России по Оренбургской области

Авария произошла на трассе М-5, в районе села Тупиковка Бузулукского района Оренбургской области. В легковом автомобиле находились трое мужчин, женщина и ребёнок. В грузовом автомобиле — один мужчина.

«В результате ДТП погибли четыре человека, взрослые, все они находились в легковом автомобиле. Ребёнок пострадал», — приводит ТАСС слова Ситникова.

В этот же день шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Краснобаковском районе Нижегородской области.

29 декабря ИА Регнум передавало, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставрополе четыре человека погибли и ещё пять пострадали.

28 декабря под Бийском в Алтайском крае произошло столкновение сразу 29 автомобилей. На дороге была ограниченная видимость, и водитель автомобиля «Шевроле Нива» въехал в машину, которая двигалась впереди. Это спровоцировало череду столкновений.