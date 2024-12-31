Вашингтон, 31 декабря, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Минфин США ввёл санкции против двух граждан РФ и российского некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз», сказано в опубликованном 31 декабря заявлении американского ведомства.

(сс) Sebastian Wallroth, Wikimedia Здание министерства финансов США

В санкционный список внесли судью Олесю Менделееву и директора Центра Валерия Коровина. Санкции США предполагают заморозку находящихся под американской юрисдикцией активов, а также ограничение на финансовые операции.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций.

Он включил ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов, сказано в заявлении. В список персональных санкций были включены компании из России, а также из Китая и КНДР.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что считает, что западные санкции сыграли положительную роль в развитии России. Он уточнил, что, несмотря на возникшие поначалу трудности, их удалось преодолеть.