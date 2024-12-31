Москва, 31 декабря, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообщались с российскими и украинским военнопленными. Об этом Москалькова сообщила 31 декабря.

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Она уточнила, что мероприятие состоялось 30 декабря.

«Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Уполномоченные также обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, а также вопросы возвращения гражданских лиц и воссоединения семей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать. Она отметила, что Украина продолжает затягивать обмен пленными, притом что украинские военные находятся в РФ уже более года.

30 декабря Минобороны РФ проинформировало, что Россия вернула из плена 150 бойцов. Киевскому режиму взамен передали 150 военнопленных ВСУ. Ведомство отметило, что посреднические усилия при возвращении российских военнослужащих из украинского плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Уполномоченный по правам человека на Урале Юлия Сударенко уточнила, что в числе российских военных, освобождённых накануне Нового года из украинского плена, есть многодетный отец из города Пласты Челябинской области.