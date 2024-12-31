Москва, 31 декабря, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Заявка на транзит российского газа через Украину на 1 января оказалась нулевой. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 31 декабря, данные компании «Оператор ГТС Украины».

ИА Регнум

30 декабря «Газпром» сообщал о подаче российского газа через станцию «Суджа» в подтверждённом Киевом объеме 37,2 млн куб. м. Это был последний день действия соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа по территории Украины.

По условиям контракта, действие которого завершается, поставки прекратятся 1 января в 8:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, руководители киевского режима ранее отказались продлевать действие договора. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил решение Киева остановить транзит российского газа через территорию страны с 1 января. Он допустил, что украинскую газотранспортную систему ещё будут использовать, но исключил возможность перекачки топлива из РФ.

31 декабря на фоне вероятной остановки транзита российского газа через территорию Украины в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе достигла максимума за год. По данным британской биржи ICE, цена на природный газ за сутки выросла на 4%. На газовом хабе TTF в Нидерландах стоимость февральского фьючерса составила $536 за 1 тыс. куб. м или же 50 евро за МВт*ч, что стало максимальным значением с ноября 2023 года.

Из-за санкций против Газпромбанка в Европе может случиться газовый кризис, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Американское информагентство Bloomberg в свою очередь отмечало, что другими причинами вероятного газового кризиса в Европе могут стать низкий уровень запасов в хранилищах и прекращение транзита топлива через Украину.