Симферополь, 31 декабря, 2024, 18:15 — ИА Регнум. По Крымскому мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает 31 декабря Telegram-канал инфоцентра.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в публикации.

Ограничение транспортного движения продлилось 1 час 16 минут.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря в 14:56 (мск) Крымский мост также был перекрыт. В 16:10 (мск) движение возобновилось.

За это время у подъездов к мосту скопились стони автомобилей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в этот же день объявлял в городе воздушную тревогу, которая была отменена около 17:06 (мск).

Поздно вечером 19 декабря движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно приостановили. Ограничение действовало в течение примерно часа и затем было отменено.

Как передавало ИА Регнум, ночью 18 июня на Крымском мосту также временно перекрывали движение автотранспорта.