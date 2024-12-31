Москва, 31 декабря, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Граждане, действие водительских прав которых истекло в январе 2022 года, в январе 2025 года должны прийти в ГИБДД или МФЦ для получения нового удостоверения, напомнил во вторник 31 декабря, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Действие прав продлевалось на три года, этот срок истекает, отметил эксперт в беседе с «РИА Новости».

«Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых «корочек». Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины», — сказал юрист.

В ГИБДД удостоверение будет выдано в день обращения, в МФЦ эта процедура может занять до девяти дней, добавил Хаминский.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МВД сообщила, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 годах, автоматически продлят на три года. Нововведение коснётся как водителей, управляющих личным транспортом, так и управляющих транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

Аналогичное постановление правительство приняло в апреле 2022 года, продлив на три года срок действия водительских удостоверений, который истекал в 2022–2023 годах.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова ранее рекомендовала заранее поменять права, срок действия которых продлён до 2025 года, чтобы не столкнуться с очередями.