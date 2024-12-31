Севастополь, 31 декабря, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности отменён в Севастополе, сообщил 31 декабря губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой опасности по баллистике!» — написал он в своём Telegram-канале.

Предупреждение действовало несколько минут.

Как сообщало ИА Регнум, ранее опасность ракетного удара также объявлялась в городе Таганроге Ростовской области. Глава населённого пункта Светлана Камбулова призвала жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

В ночь с 30 на 31 декабря над акваторией в Севастополе Вооружённые силы РФ также обезвредили несколько воздушных целей, а также один безэкипажный катер в отдалении от побережья. Утром 31 декабря Развожаев проинформировал, что российские военные перехватили несколько воздушных целей над акваторией Чёрного моря возле города. Кроме того, по его словам, ВС РФ уничтожили вблизи берега два безэкипажных катера.