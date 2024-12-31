Ашхабад, 31 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Авиакомпания «Туркменистан» из-за отмены рейса на участке Москва ― Ашхабад предложила пассажирам альтернативные маршруты для транзитных рейсов до Бангкока, запланированных на 3 и 4 января 2025 года. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе генерального агента перевозчика в России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уточняется, что пассажиры, у кого куплены билеты на 3 января, вылетят из российской столицы в 02:00 рейсом Москва ― Стамбул, а затем в 07:20 продолжат путь рейсом Стамбул ― Ашхабад ― Бангкок. В столицу Таиланда они прибудут в соответствии с временем, указанным в билете.

4 января пассажиры отправятся также в 02:00 рейсом Москва ― Стамбул ― Ашхабад, а затем продолжат полёт до Бангкока. В Ашхабаде их размесят в отеле аэропорта на время стыковки.

Авиакомпания просит пассажиров, купивших билеты через агентства, подтвердить согласие на перелет по новому маршруту.

Как передавало ИА Регнум, авиакомпания «Туркменистан» сообщила, что регулярные рейсы Ашхабад — Москва отменяются на месяц с 30 декабря. Причину приостановки авиасообщения в компании не назвали, пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

В авиакомпании сообщили, что пассажиры, купившие авиабилеты на рейсы Москва ― Ашхабад 30 и 31 декабря, смогут добраться до места назначения по альтернативному маршруту через Турцию. Это касается пассажиров рейсов T5-708 и T5-704. Вывоз пассажиров организовали с привлечением стороннего перевозчика на участке между российской столицей и Стамбулом.

Ранее на фоне расследования катастрофы с пассажирским самолётом Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», произошедшей вблизи казахстанского Актау 25 декабря, несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию. 28 декабря о приостановке полётов в Москву на месяц заявили в пресс-службе «Туркменских авиалиний». До конца марта 2025 года приостановлены полёты в Россию израильской авиакомпании El Al.