Москва, 31 декабря, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В районе Торецка в плен ВС РФ попал 29-летний британский наёмник Хэйден Уильям Дэвис, ранее служивший в ВС Британии, исключённый из её рядов за курение марихуаны, пытавшийся покончить жизнь самоубийством и позднее вступивший в иностранный легион ВСУ. Видеозапись с рассказом Дэвиса опубликована на канале «Соловьёв Live».

РИА Новости/Павел Лисицын

Пленный, уроженец Саутгемптона, сообщил, что в период службы в ВС Британии он находился в том числе в командировках в Канаде, Германии, Афганистане и на Кипре. После увольнения из британской армии, испытывая проблемы с психикой, Дэвис пытался найти работу, но поиски не увенчались успехом. По словам пленного, он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, а потом принял решение отправиться на Украину.

Дэвис рассказал, что у ВСУ есть серьёзные проблемы с вооружением, а командиры относятся к бойцам как к «мясу». Также он сообщил, что стал свидетелем военных преступлений, совершённых его соратниками. В числе убитых мирных граждан были в том числе женщина и подросток, сказал он.

Также Дэвис сообщил, как именно попал в плен.

«В меня прилетала граната, но не с российской стороны. Её сбросили с украинского дрона. Я прятался в блиндаже. Утром вышел искать еду. Услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: «Быстрей сюда». Я понял по форме, что это русский. Он понял, что угрозы я не представляю, дал мне сигарету. Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», — сказал Дэвис.

Он также призвал граждан других стран не повторять его опыт и не вступать в ряды ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взяли в плен в ДНР бойца ВСУ, который пытался скрыться, переодевшись в женскую одежду. Двое бойцов украинской армии, задержанных российскими военными, служили в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, а бойцам ВС РФ представились «мирными наблюдателями».

Пресс-служба Министерства обороны РФ ранее проинформировала, что в течение недели с 21 по 27 декабря в российский плен сдался 51 украинский военнослужащий.