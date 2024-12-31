Женева, Швейцария, 31 декабря, 2024, 17:47 — ИА Регнум. В украинском плену почти все российские военные, опрошенные осенью 2024 года, подвергались пыткам. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Доклад охватывает период с 1 сентября по 30 ноября текущего года. За это время представители управления опросили 25 российских военнопленных в местах содержания на Украине, в том числе в недавно открытом лагере «Захид-4» во Львове.

«Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену», — указали авторы доклада, опубликованного 31 декабря на сайте организации.

Они добавили, что 14 военнопленных подверглись сексуальному насилию.

Как сообщало ИА Регнум, в докладе УВКПЧ о ситуации на Украине, охватившем период с 1 июня по 31 августа 2024 года, говорилось, что в плену пытали более половины из 205 опрошенных российских военных. Отмечалось, что чаще всего пленных жестоко избивали, в том числе по коленям и суставам, применяли к ним электрический ток, угрожали смертью или физическим насилием. Пытки военных были зафиксированы и в предыдущих докладах.