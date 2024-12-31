Севастополь, 31 декабря, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности объявлен в Севастополе, сообщил 31 декабря глава города Михаил Развожаев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Внимание всем! Баллистика!» — написал губернатор в своём Telegram-канале.

В этом сообщении он призвал жителей принять меры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 декабря губернатор Севастополя проинформировал, что российские военные сбили несколько воздушных целей над акваторией Чёрного моря возле города. Кроме того, по его словам, ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера вблизи берега.

В ночь с 30 на 31 декабря над акваторией в Севастополе Вооружённые силы России также обезвредили несколько воздушных целей, а также один безэкипажный катер в отдалении от побережья.