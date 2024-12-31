Москва, 31 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Правительство России решило повысить ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Изменения вступают в силу 1 января», — уточнили в ведомства.

В среднем ставки таких налогов вырастут на 10% по сравнению с действующими (5-20%). В министерстве отметили, что решение коснётся отдельных видов мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, а также кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков».

Кроме того, вырастут пошлины на пиво, сидр, жареный и растворимый кофе. Помимо этого, ставки налогов на ввоз затронут и свечи зажигания. В Минэкономразвития пояснили, что решение о повышении пошлин принято в рамках ответных мер на антироссийские санкции.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года правительство РФ отменило до конца 2024 года таможенные пошлины на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур. Решение было направлено на поддержание стабильных цен на куриное мясо в стране благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Кроме того, правительство РФ вводило беспошлинный импорт яиц. Пошлины были отменены с 1 января по 30 июня 2024 года.