Таганрог, Ростовская область, 31 декабря, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В Таганроге объявили угрозу ракетного удара, сообщила 31 декабря глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

ИА Регнум

«Внимание. Ракетная опасность», — сообщается в публикации.

Камбулова призвала горожан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями. Она также рекомендовала спуститься в подвалы или на нижние этажи зданий, заняв место вдали от окон.

В этот же день российские военные также сбили несколько воздушных целей над акваторией Чёрного моря в Севастополе. Кроме того, были ликвидированы два безэкипажных катера вблизи берега.

За ночь 31 декабря подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над восемью российскими регионами 68 украинских беспилотников.

По данным Минобороны, самой массированной атаке со стороны ВСУ подверглась Брянская область, в небе над регионом обнаружили и сбили 25 дронов. Ещё 17 БПЛА уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем. Силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА в Смоленской области.