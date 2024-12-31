Симферополь, 31 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. На территории Крымской Республики возможны перебои с мобильным интернетом в новогодние праздники. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан возможны отключения мобильного интернета на полуострове. Это касается любых операторов полуострова, материка и новых регионов», — указал он в публикации.

Крючков уточнил, что отключаться интернет может в любое время, а не только ночью. При этом он сообщил, что телефонная связь останется доступной. Советник добавил, что все кабельные интернет-провайдеры (Wi-Fi) также продолжат работать в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Причины остановки движения не раскрываются.