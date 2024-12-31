Симферополь, 31 декабря, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указано в сообщении.

Причины остановки движения не раскрываются.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря в 14:56 (мск) Крымский мост также был перекрыт. В 16:10 (мск) движение возобновилось. За это время у подъездов к мосту скопились стони автомобилей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в этот же день объявлял в городе воздушную тревогу, которая была отменена около 17:06 (мск).

Поздно вечером 19 декабря движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно приостановили. Ограничение действовало в течение примерно часа и затем было отменено.