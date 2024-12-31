Дублин, 31 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский понизит мобилизационный возраст для украинцев. Это произойдёт уже в течение ближайшего месяца. Об этом 31 декабря заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Flickr.com/New York National Guard

«Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина», — написал публицист.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент Украины Пётр Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил 17 декабря, что методы насильственной мобилизации украинских граждан не оправдывают себя, эту практику необходимо отменить. Подобные вещи дискредитируют Вооружённые силы Украины (ВСУ) и самым негативным образом сказываются на имидже власти, уверен политик.

27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации.

Представитель 17-й полтавской бригады национальной гвардии Сергей Лунич 24 декабря заявил, что командование ВСУ приказало воинским частям готовиться принимать большое количество новобранцев в связи с ожидаемым снижением призывного возраста до 18 лет.

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря не исключил вероятности снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Он отметил, что это не изменит ситуацию на поле боя, но будет преступлением киевского режима.