Москва, 31 декабря, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Крепнущее единство России позволило ей пройти масштабные испытания первой четверти XXI века. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе новогоднего обращения, которое транслировалось по центральным каналам страны.

кадр из видео

Первыми видеообращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступило 1 января.

«Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их. Не раз преодолевали испытания, потому что были вместе», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия стала сильной, независимой и свободной страной, которая смогла дать ответ на сложнейшие вызовы современности. Президент также отметил, что бойцы, защищающие сейчас безопасность Родины, являются подлинными героями, которых поддерживают миллионы граждан РФ.

Кроме того, глава государства пожелал всем жителям страны благополучия и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин предупредил, что Россия будет жёстко пресекать попытки расшатать её единство. По его словам, страна ответил на любые угрозы и вызовы, даст отпор «по всему фронту».

Он уточнил, что фронт проходит уже не только по линии боевого соприкосновения. Путин добавил, что глобальное противостояние затрагивает все стороны жизни россиян, в числе которых экономика, образование, культура и другие.

5 декабря, в ходе выступления на международном форуме гражданского участия «Мы вместе», президент РФ подчеркнул, что залогом всех успехов России, в том числе на фронте, является то, что все её граждане — это одна семья. Он указал на важность поддержки друг друга.

В июне Путин отметил, что армия России, офицерский корпус и единство народа являются всепобеждающей силой.