Тель-Авив, Израиль, 31 декабря, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу, в которой находился в течение нескольких несколько дней после операции, и направился в парламент страны, чтобы принять участие в голосовании по законопроекту о налогах, сообщила во вторник, 31 декабря, газета Jerusalem Post.

Global Look Press/Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency

По данным издания, Нетаньяху покинул больницу вопреки советам врачей, которые рекомендовали ему остаться, чтобы продолжить восстановление.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул больницу и направляется в Кнессет в Иерусалиме, чтобы проголосовать за законопроект о налогах, который рискует не пройти», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что после лечения инфекции мочевыводящих путей политику потребовалась операция по удалению простаты.

29 декабря канцелярия Нетаньяху проинформировала, что операция прошла успешно и без осложнений. Отмечалось, что премьер Израиля находится в подземном защищённом отделении больницы и несколько дней должен будет пребывать под наблюдением врачей.