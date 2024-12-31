Москва, 31 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за налипания снега, указано в прогностической карте на сайте Гидрометцентра России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Гололёдно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 21 ч. 31 декабря», — говорится в сообщении.

Местами возможно сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, предупредили синоптики.

Кроме того, жёлтый уровень погодной опасности, связанный с гололедицей, объявлен в столичном регионе до 23:00 мск 7 января.

Предпоследний, оранжевый уровень предупреждения указывает на опасные метеоусловия, которые могут привести к стихийным бедствиям и ущербу.

Как сообщало ИА Регнум, Центр управления комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы будет в праздничные дни работать в усиленном режиме. В новогодние каникулы не ожидается низких температур, поэтому отсутствуют предпосылки для возникновения каких-либо проблем в функционировании городских инженерных систем, заявил руководитель организации Евгений Балашов.

Уходящий 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. Температура была ниже обычной только в январе и мае, в остальные десять месяцев показатели превышали средние. Средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда — 8,2 градуса. В сентябре средняя температура составила +17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы. Кроме того, этот месяц оказался рекордно солнечным — солнце светило 263 часа.