Москва, 31 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Россия будет двигаться только вперёд, и страну ждёт хорошее будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе новогоднего обращения.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо, будем идти только вперёд», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что абсолютной ценностью была, есть и будет судьба России, а также благополучие граждан РФ. По словам президента, стране предстоит многое решить. Вместе с тем он обратил внимание на то, что государство гордится тем, что уже было сделано.

Путин также назвал достигнутые результаты общим достоянием и надежной основой для дальнейшего развития РФ. Кроме того, президент добавил, что Россия является независимой, свободной и сильной страной, у которой нашёлся ответ на сложнейшие вызовы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Путин, находясь в Кремле, обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением. Первыми обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступило 1 января.

4 ноября в приветствии участникам, организаторам и гостям международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» Путин заметил, что для определения успешного будущего России требуется суверенное мировоззрение. Кроме того, президент выразил убеждённость в том, что, несмотря на текущие вызовы, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня.

В феврале Путин подчёркивал, что залог будущего России — в преемственности её развития, чтобы у молодого поколения были надёжные жизненные ориентиры. Тогда же он указал на важность того, чтобы молодёжь училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, науки и образования, а также знала историю собственной страны и помнила имена настоящих героев и созидателей.