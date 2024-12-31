Берлин, 31 декабря, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В Германии объём импорта электроэнергии из соседних стран вырос в два раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом пишет немецкое издание Bild.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Германия всё больше закупает электроэнергию за рубежом. Поскольку в стране вырабатывается недостаточно электричества по конкурентоспособным ценам, электричество из соседних стран становится всё более важным для национального рынка», — указано в публикации.

Уточняется, что в 2024 году в ФРГ было импортировано почти 77 тыс. ГВт-ч электроэнергии, что превосходит показатели экспорта энергии примерно в полтора раза. Также отмечено, что Германия вынуждена импортировать много электричества по ночам, когда солнечные батареи не вырабатывают энергию.

«Новому правительству следует пересмотреть цель по увеличению мощностей солнечной энергетики до 215 ГВт к 2030 году, потому что ночью 215, умноженное на ноль, так же равно нулю, как и 100, умноженное на ноль», — приводятся в материале слова специалиста в области энергетики, профессора Мануэля Фронделя.

В материале связывают необходимость наращивания импорта энергии с остановкой атомных электростанций в Германии. При этом большая часть полученной от Франции электроэнергии была получена именно за счёт АЭС.

Как передавало ИА Регнум, глава экономического отдела исследовательского подразделения одного из крупнейших банков страны Deutsche Bank Робин Винклер заявил, что промышленность Германии переживает сильнейший спад с момента образования республики в 1945 году.

Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Важным негативным фактором для Европы, уточнил глава государства, стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, но это не единственный фактор.