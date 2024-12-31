Москва, 31 декабря, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Уходящий 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщила пресс-служба Московского государственного университета.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Только в январе и мае температура была ниже обычной, в другие десять месяцев показатели были выше средних, передаёт сообщение пресс-службы «РИА Новости».

«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве: средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 градуса», — отметили в МГУ.

Особенно тёплым месяцем стал сентябрь — средняя температура составила +17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы. В сентябре были зафиксированы самые высокие показатели за всю историю метеорологических наблюдений для этого месяца. Кроме того, сентябрь 2024 года был рекордно солнечным (продолжительность солнечного сияния достигла 263 часов).

Явление аномально холодной погоды наблюдалось в столице в 2024 году лишь раз, со 2 по 8 января. Опасное явление сильного мороза (–30 градусов и ниже) не фиксировалось в Москве на протяжении уже 19 лет. Самая высокая температура воздуха в 2024 году была зафиксирована в Москве 4 июля (+33,1 градуса), самая низкая — 4 января (–24,9 градуса), сказано также в сообщении.

Ранее в беседе с ИА Регнум главный специалист столичного метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается снижение температуры до –5 градусов. Днём 31 декабря, как предполагается, в столице пойдёт снег.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь ранее рассказал, что 2 и 3 января в Московской области ночью температура будет варьироваться от –2 до –7 градусов, а днём — от 0 до –5 градусов. В столице же температура может достигнуть максимум –5 градусов ночью, а днём — до –3, отметил эксперт.