Симферополь, 31 декабря, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Три украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Чёрного моря, сообщило 31 декабря Минобороны РФ в Telegram-канале.

Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что безэкипажные катера уничтожили в период с 11:00 до 14:00 мск силы и средства Черноморского флота.

Как сообщало ИА Регнум, ранее оборонное ведомство информировало об уничтожении восьми безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота за минувшие сутки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за ночь военные, отражая атаку ВСУ, сбили четыре воздушных цели над Чёрным морем и уничтожили два безэкипажных катера вблизи берега.

31 декабря Минобороны информировало, что руководитель ведомства Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). На полигоне министр осмотрел лабораторию, на базе которой готовят боевые расчёты БПЛА различного назначения, в том числе FPV-дронов.