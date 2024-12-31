Берлин, 31 декабря, 2024, 16:33 — ИА Регнум. На Украине коррупция достигла небывалых масштабов, при этом реальная демократия в стране отсутствует. Об этом 31 декабря в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Украине сейчас олигархия, которая всё больше и больше живёт за счёт внешних дотаций. Это государство с безграничной коррупцией и отсутствием реальных демократических структур», ― отметил экс-министр.

Он также напомнил, что независимые партии в стране запрещены. По словам Лафонтена, на формирование демократии и независимости на Украине уйдёт много времени.

Бывший министр также заявил, что считает, что Украина не является независимым государством. По его словам, это очевидно.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Совет ЕС проинформировал о создании специальной комиссии по борьбе с коррупцией на Украине и с хищениями западной помощи. Отдельное подразделение должно было быть создано в Киеве.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по подозрению в госизмене, 20 октября заявил, что все цели, которых киевский режим пытался достичь с 2014 года, оказались пшиком. Страна погрязла в коррупции и русофобии, добавил он.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 30 октября заявил, что правительство действует в интересах коррупционеров и в ущерб безопасности страны, уделяя недостаточно внимания расходам на оборону при формировании бюджета.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом руководителем министерства эффективности правительства, в ноябре заявил, что поддерживает идею о проведении аудита миллиардов долларов, выделяемых для помощи Украине.

28 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда Трампа, вероятно, осознаёт огромные масштабы коррупции и отмывания денег на Украине.

16 декабря президент России Владимир Путин отметил, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности. Единственным легитимным органом власти в этой стране сейчас является Верховная рада, отметил российский лидер.