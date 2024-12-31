Луганск, 31 декабря, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Семеро подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в городе Лисичанске в ЛНР. Все они находятся в Луганской республиканской детской клинической больнице, угрозы жизни нет, сообщили власти региона.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Взрыв возле завода «Стекольный» в Лисичанске произошёл 30 декабря. По словам главы республики Леонида Пасечника, ответственность за произошедшее лежит на киевском режиме, который продолжает совершать террористические действия против мирных жителей в прифронтовой зоне.

Подростков, уточнил Пасечник в Telegram-канале, госпитализировали с минно-взрывными травмами.

Трое пострадавших находятся в реанимации республиканской ДКБ в стабильно тяжёлом состоянии. Один ребёнок — в отделении офтальмологии с проникающим ранением глаза, ещё один — в хирургии, сообщила 31 декабря министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Двое детей с осколочными ранениями мягких тканей сейчас находятся в травматологии. Угрозы жизни нет!» — написала Пащенко в Telegram-канале.

Она добавила, что ночью детей прооперировали, врачи консультировались с ведущими федеральными центрами.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в луганском Стаханове подросток получил серьёзные ранения после того, как у него в руках взорвалась заминированная игрушка — жёлтая уточка. Мальчик подобрал её возле скамейки.

В мае в посёлке городского типа Камышеваха подросток погиб после взрыва боеприпаса. Мальчик с тремя друзьями приехал к пруду в заброшенном карьере, чтобы порыбачить, и наступил на взрывное устройство неизвестного типа. Его друзья получили осколочные ранения, двоим потребовалась госпитализация.