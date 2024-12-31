Сана, 31 декабря, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в столице Йемена городе Сана, который подвергся авиаударам. Об этом сообщил 31 декабря телеканал Al Masirah.

Global Look Press/IMAGO/Hamza Ali

По информации журналистов, атаке подвергся комплекс Аль-Арды, где находится министерство обороны правительства национального спасения. Этот орган власти создало шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена.

По некоторым данным, ответственность за атаку возложили на Израиль. Также появилась информация об ударах по комплексу на северо-западе Саны, где осуществляется ремонт военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 декабря военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение «Ансар Алла» нанесло удар по американскому авианосцу Harry S. Truman, используя крылатые ракеты и дроны. По его словам, бойцы группировки совершили атаку, когда корабль готовился ударить по территории Йемена.

26 декабря самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию авиаударов во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. По сведениям шиитского движения, шесть человек погибли и ещё 40 получили ранения.

В момент начала израильской бомбардировки аэропорта Саны в одном из залов ожидания авиагавани находился гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. После случившегося он проинформировал, что не пострадал.