Сумы, Украина, 31 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ во вторник, 31 декабря, опубликовало кадры уничтожения скрытой миномётной позиции ВСУ в Сумской области с применением дрона.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север» был вскрыт миномётный расчёт одного из подразделений ВСУ в лесополосе в Сумской области. Противник оборудовал огневую позицию, но был обнаружен расчётом БПЛА. После подтверждения координат местонахождения противника было принято решение о нанесении удара.

«Миномёт противника замолк. Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил замаскированную позицию миномётного расчёта ВСУ в Сумской области», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки формирования ВСУ потеряли в Курской области более 445 бойцов. Ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах десяти населённых пунктов Курской области и двух населённых пунктов Сумской области.

Днём ранее, 30 декабря, Минобороны опубликовало кадры из освобождённой Новооленовки в ДНР. Населённый пункт, расположенный в 15 км к югу от Красноармейска, был освобождён в результате решительных действий подразделений группировки ВС РФ «Центр».