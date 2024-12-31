Лондон, 31 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Украина находится на последнем издыхании, ведь лучшие бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) убиты или же сильно истощены. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

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«Украина на последнем издыхании. Лучшие солдаты мертвы, тяжело ранены или истощены. Новобранцы не желают сражаться, у них нет такой же решимости, как у солдат, которые вызывались добровольцами в начале боевых действий», — рассказал он.

Меркурис уточнил, что молодые люди, которые в скором времени могут быть призваны на службу, имеют очень низкий уровень мотивации и подготовки, а на их обучение времени не будет.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press (AP) проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах ВСУ.

Представитель 17-й полтавской бригады национальной гвардии Сергей Лунич 24 декабря заявил, что командование ВСУ приказало воинским частям готовиться принимать большое количество новобранцев в связи с ожидаемым снижением призывного возраста до 18 лет.

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря не исключил вероятности снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Он отметил, что это не изменит ситуацию на поле боя, но будет преступлением киевского режима.