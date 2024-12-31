Москва, 31 декабря, 2024, 15:20 — ИА Регнум. На севере Москвы столклись два пассажирских автобуса. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

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Уточняется, что авария произошла около 12:30 мск на Ижорской улице. В районе дома №6 столкнулись автобусы маршрутов №270 и №673 коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз».

«В результате ДТП пострадавших нет», — процитировали «Известия» сообщение ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в Иркутской области столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус, следовавшего из Братска в Тулун. В результате два человека погибли и ещё шестеро, включая двоих детей, пострадали. Всего в автобусе находились 53 человека.

В тот же день один человек погиб и ещё несколько, в том числе пятилетний ребёнок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе Краснодар — Верхнебаканский. Водитель легковушки Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В последнем не было пассажиров, от удара он съехал в кювет.