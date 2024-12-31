Москва, 31 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. «Роскосмос» опубликовал космическое фото циклона, который принёс в Москву снегопад 31 декабря. Публикация появилась в Telegram-канале госкорпорации.

Роскосмос

«К празднику столицу накрыл снегопад», — указано в подписи к публикации.

Уточняется, что снимки были сделаны со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 31 декабря в Москве ожидаются снегопады, а температура воздуха может подняться чуть выше нулевой отметки. По его словам, снегопады возобновятся 1 января, во второй половине дня. 3 января похолодает до -6, а на следующий день морозы окрепнут до -10 градусов. К Рождеству сугробы увеличатся до 22-27 см, а температура днём составит до -8 градусов.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также предупредила, что 31 декабря и 1 января атмосферное давление в столичном регионе будет очень низким, на 10-12 градусов ниже нормы, что может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Порывы ветра могут достигать 12−14 метров в секунду, поэтому будет казаться, что пришёл мороз.