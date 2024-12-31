Советника РАН отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Советника РАН Соловьёва арестовали по делу об особо крупном мошенничестве
Москва, 31 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Советника Российской академии наук (РАН) Василия Соловьёва арестовали по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял Измайловский районный суд Москвы.
Как следует из картотеки дела на сайте суда, заседание состоялось 27 декабря.
«Ходатайство старшего следователя МВД России удовлетворить, избрать в отношении Соловьёва Василия Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в документе.
Уточнятся, что Соловьёв будет находиться под стражей до 6 февраля 2025 года.
Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Мосгорсуд приговорил директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка к 15 годам лишения свободы за госизмену. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Также учёному присудили штраф в размере 500 тыс. рублей.
21 декабря в рамках расследования дела о мошенничестве в московском аэропорту задержали бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова. По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров — разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета РФ на развитие профессионального образования. Общий объём похищенных бюджетных средств оценивается в 54 млн рублей.