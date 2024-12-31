Москва, 31 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Советника Российской академии наук (РАН) Василия Соловьёва арестовали по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял Измайловский районный суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как следует из картотеки дела на сайте суда, заседание состоялось 27 декабря.

«Ходатайство старшего следователя МВД России удовлетворить, избрать в отношении Соловьёва Василия Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в документе.

Уточнятся, что Соловьёв будет находиться под стражей до 6 февраля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Мосгорсуд приговорил директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка к 15 годам лишения свободы за госизмену. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Также учёному присудили штраф в размере 500 тыс. рублей.

21 декабря в рамках расследования дела о мошенничестве в московском аэропорту задержали бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова. По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров — разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета РФ на развитие профессионального образования. Общий объём похищенных бюджетных средств оценивается в 54 млн рублей.