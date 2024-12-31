Оттава, 31 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Канадский актёр Ангус Макиннес, исполнивший роль пилота космического истребителя в фантастической саге «Звёздные войны», умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление семьи.

Global Look Press/Jens Büttner/dpa

Макиннес мирно ушёл из жизни 23 декабря, находясь в окружении родных и близких, указано в некрологе. Причина смерти актёра не называется.

«Его работа затронула бесчисленное количество жизней, и он очень гордился тем, что был частью этих историй, которые продолжают находить отклик у зрителей по всему миру», — говорится в сообщении.

Ангус любил встречаться с поклонниками космической саги на мероприятиях и разделял их страсть к «Звёздным войнам», добавили его родственники.

Макиннес сыграл Джона Вандера по прозвищу Датч, лидера Золотой эскадрильи повстанцев в фильме «Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда», который вышел на экраны в 1977 году. В этой же роли он появился в картине «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» 2016 года.

Актёр родился 27 октября 1947 года в канадском Онтарио. Он снимался в кино на протяжении нескольких десятилетий. Среди фильмов с его участием — «Роллербол», «Судья Дредд», «С широко закрытыми глазами», «Хеллбой», «Черная орхидея», «Викинги», «Капитан Филлипс».