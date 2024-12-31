Вашингтон, 31 декабря, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск сменил имя в соцсети X на «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus) и поставил на аватарку изображение лягушки.

TASS /ZUMA

Имя Kekius Maximus является отсылкой на мемкоин (криптовалюту) с аналогичным названием, который вдохновлён известным мемом с лягушонком Пепе в стилистике Древнего Рима.

Также Маск сменил аватарку в соцсети, на которой теперь тоже изображён лягушонок Пепе в доспехах древнеримского легионера и с геймпадом в руках.

Скриншот страницы Илона Маска в соцсети Х

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Дональд Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).

Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Её назвали в честь интернет-мема Doge, на котором представлена озадаченная собака породы сиба-ину. Сам бизнесмен назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».