Одесса, Украина, 31 декабря, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Одесская киностудия подтвердила демонтаж памятника поэту, музыканту и актёру Владимиру Высоцкому в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

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Уточняется, что это произошло поздно вечером 30 декабря. Такое решение приняли местные власти.

Киностудия хочет, чтобы памятник передали им на хранение, а затем установить его рядом с одним из павильонов. Однако для этого нужно получить разрешение властей и найти средства.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря украинское издание «Страна. ua» сообщило о том, что в Одессе снесли памятник Высоцкому. Бронзовая композиция была установлена в 2012 году на Французском бульваре у здания киностудии. Власти Одессы пока никак не прокомментировали произошедшее.

4 декабря депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Согласно документу, в 2025 году за счёт бюджета в городе демонтируют 12 памятников, в числе которых монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

В 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой декоммунизации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя демонтаж памятника Пушкину в Одессе, заявил, что памятники советским деятелям и русским писателям на Украине сносят из-за страха перед совместным с Россией культурным наследием. По его словам, на Украине боятся даже мёртвых русских.